СБУ попередила контрабанду культурних цінностей часів Київської Русі

На Чернігівщині Служба безпеки України запобігла спробі контрабандного вивезення за кордон культурних цінностей часів Київської Русі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Місцевий житель - «чорний археолог» - під час незаконних пошукових робіт знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла. Він намагався продати їх ділкам, які займаються незаконним перепродажем історико-культурних цінностей за кордон. Проте оперативники спецслужби запобігли такій спробі”, - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, старовинні прикраси вилучено та передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.