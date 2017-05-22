Соболєв оприлюднив список 44-ох нардепів, які підписались за відставку Генпрокурора

Під ініціативою висловити недовіру генеральному прокуророві Луценку підписались 44 народних депутати. Голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв оприлюднив їх прізвища, про що стало відомо із його facebook-поста.

"Як обіцяв, оприлюдню прізвища всіх народних депутатів, які не підписалися і які підписалися під ініціативою висловити недовіру нинішньому генпрокурору. Останніх зараз 44 на весь парламент. Для того, щоб відставка Юрія Луценка вийшла силами Ради, потрібні підписи 150 парламентарів", - написав він на своїй сторінці і прикріпив посилання на відповідні списки парламентарів.

Соболєв заявляє, що генпрокурора, під час каденції якого Інтерпол припинив розшукувати колишнього президента України Віктора Януковича та екс-голову його адміністрації Андрія Клюєва, а найважливіші розслідування Генпрокуратури "у кращому разі імітуються - від справи про "вишки Бойка" до Іловайської трагедії", - треба звільняти.

"Звісно, щоб у більшості парламентарів, не говорячи вже про президента, з'явилося таке бажання, потрібна воля громадян. Для вас і оприлюдню і далі оновлюватиму цю інформацію", - зазначив Є.Соболєв.

Як повідомлялося, 15 травня Є.Соболєв заявив, що ініціює збір підписів за відставку генпрокурора Ю.Луценка. У середині травня 2017 року виповнився рік, як Ю.Луценка було призначено генпрокурором України.