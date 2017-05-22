Справу щодо причетності Януковича до розстрілів на Майдані скерують у суд до осені, - Луценко

Справу щодо причетності екс-президента Віктора Януковича і екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка до протистоянь 18-20 лютого 2014 року ГПУ готова скерувати до суду вже восени цього року, передає Укрінформ.

Про це на міжнародному воркшопі у понеділок заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Слідчі і прокурори доповідають мені про готовність відправити справу щодо ролі Януковича і екс-міністра внутрішніх справ Захарченка у подіях 18-20 лютого 2014 року на Майдані до суду до осені цього року", - сказав Луценко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як починалася окупація Криму.