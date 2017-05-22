США готові передати Україні кошти Лазаренка, - Луценко

Профільні служби США запевнили українську сторону, що в разі ухвалення судовою інстанцією рішення про конфіскацію коштів українського екс-прем'єра Павла Лазаренка, більшу їхню частину буде передано Києву.

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми співпрацюємо і у справі Лазаренка... Ми сподіваємося, що цього року нарешті вийдемо на фінал, і Україна має запевнення відповідних служб США в тому, що вона може розраховувати на отримання більшої частини ймовірно конфіскованих коштів", - сказав генпрокурор в понеділок уранці в Києві.

Раніше заступник генерального прокурора Євген Єнін у грудні 2016 року заявив, що Україна розраховує отримати $280 млн із коштів, незаконно виведених за кордон колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

Нагадаємо, "День" писав про справу Лазаренка.