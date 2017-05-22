США хочуть замінити безоплатні гранти Україні кредитами, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір внести бюджетні пропозиції, згідно з яким низці країн, в тому числі й Україні, замість безоплатної військової допомоги надаватимуть кредити.

Про це в неділю, 21 травня, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, до цього списку країн мають також увійти Пакистан, Туніс, Ліван, Колумбія, Філіппіни і В'єтнам.

За даними видання, цим країнам - союзникам США - адміністрація президента пропонує видавати не гранти, а кредити, які ці країни повинні будуть витратити на відповідні закупівлі у військовій галузі в США. Ідеться про кошти, які розподіляються Державним департаментом країни.

Пропозиції Білого дому мають бути представлені в вівторок, 23 травня, після чого їх почнуть обговорювати у Конгресі.

Бюджетні пропозиції адміністрації Трампа, за даними видання, пропонуватимуть зберегти видачу безоплатних військових грантів Ізраїлю, який є найбільшим одержувачем військової допомоги США, а також Єгипту та Йорданії. Досі щороку на надання безоплатної військової допомоги у рамках програми безпекової підтримки Держдепартаменту Вашингтон витрачав близько 6 мільярдів доларів.