США продовжать фінансувати табори біженців, - посол в ООН

Під час візиту до Йорданії, посол США в ООН Ніккі Гейлі запевнила у подальшому фінансування Штатами таборів для біженців.. Перебуваючи в одному з таких об’єктів в Аз-Заатар біля сирійського кордону вона назвала США «донором №1 в цій кризі», передає Радіо Свобода.

«Це не заплановано зупиняти», – додала вона. – «Ми не збираємося припиняти фінансування. Те, що я тут, свідчить: ми хочемо побачити, що іще треба зробити».

За словами Гейлі, США витратили 6,5 мільярдів доларів на допомогу людям, які пережили шестирічну громадянську війну в Сирії. Нині у таборі Аз-Заатар перебуває близько 80 тисяч біженців, близько половини з них – діти.

Гейлі напередодні також оглянула одну вантажівку з продуктами, що мала їхати на контрольовану опозицією територію у складі гуманітарного конвою від місії США та інших організацій, чимало з яких також фінансуються Вашингтоном.

«Це все від імені наших сирійських братів і сестер», - сказав Хейлі співробітникам гуманітарних організацій. «Ми хочемо, щоб ви відчули, що за вами стоїть США», – звернулася Ніккі Гейлі до співробітників гуманітарних організацій.

Висловлювання посла США в ООН іноді виглядають невідповідними президентським. Дональд Трамп наполягає на значному скороченні іноземної допомоги США і запровадив обмеження щодо в’їзду біженців до США. Він також закликав Сполучені Штати скоротити фінансування діяльності ООН.

Нагадаємо, за даними ООН з жовтня 2016 року іракський Мосул залишило 700 тисяч мирних жителів.