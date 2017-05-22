Супрун виступила проти призначення росіянки президентом Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я

Українська делегація під час відкриття 70-ї Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я виступила проти призначення президентом Асамблеї міністра охорони здоров'я Російської Федерації Вероніки Скворцової. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Україна є суверенною державою і буде захищати свої національні інтереси. "І хоча українська делегація не має наміру зривати прийняття пункту 1.2 порядку денного 70-ї Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я, ми повинні висловити нашу позицію кристально чітко. Ця асамблея стала частиною фронту російської гібридної війни проти України".

Супрун ще раз нагадала, що РФ веде неоголошену війну проти України, яка призвела до загибелі 10 тис. осіб, поранення понад 23 тис. осіб і вимушеного переміщення мільйонів людей. Кандидатура Російської Федерації на пост президента 70-ї Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я є останнім залпом злагодженого нападу проти західних інститутів, що зберігають мир понад 70 років, продовжують тривалість і покращують якість життя в усьому світі".

"Представник Російської Федерації - країни, яка веде війну проти України, не має ніякого морального права очолювати Асамблею організації, яка спрямована на збереження життя та втілення стандартів, викарбуваних у клятві Гіппократа", - заявила Супрун.