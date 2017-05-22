Сирійські повстанці залишили місто Хомс

Близько 700 сирійських повстанців з родинами, усього біля трьох тисяч людей, виїхали автобусами з міста Хомс, що у центрі країни.

Про це повідомила місцева влада, передає ВВС Україна.

Сирійська влада заявила, що таким чином урядові війська тепер повністю контролюють Хомс - вперше з початку конфлікту в Сирії навесні 2011 року.

Багато повстанців поїхали до провінції Ідліб, що на північному заході Сирії, яка перебуває під їхнім контролем.

Інші вирушили на північ, в район Джераблус, який контролюють повстанці, підтримувані Туреччиною.

За словами губернатора провінції Талала Баразі, у місті не залишилося ні зброї, ні озброєних людей.

Домовленість про евакуацію досягли цього року за сприяння російської сторони. За домовленістю, повстанцям разом зі зброєю дозволено покинути Хомс.

Сирійська влада заявила, що такі угоди про перемир'я, які уклали в кількох контрольованих повстанцями районах, є важливим кроком для припинення шестирічної громадянської війни.

Опозиція запевняє, що їх змусили до такої угоди блокадою та обстрілами.

Основні сили повстанців залишили Хомс у 2014 році після років блокади урядовими силами президента Сирії Башара Асада.

Нагадаємо, напередодні у результаті нападу на потужну ультраконсервативну групу сирійських повстанців у провінції Ідліб загинули 14 осіб.