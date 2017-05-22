Трибунал ООН з морського права затвердив календар дебатів у справі Україна проти РФ

Арбітражний трибунал за позовом України проти Росії щодо порушення РФ положень Конвенції ООН з морського права затвердив правила процесу, у тому числі встановивши часові рамки в процесі.

Про це йдеться у повідомленні Постійної палати третейського суду в Гаазі, передає Укрінформ.

"12 травня Трибунал арбітражу, ініційованого Україною проти РФ щодо "спору стосовно державних прибережних прав у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці", провів першу процедурну зустріч. У рамках зустрічі Трибунал обговорив зі сторонами процедуру арбітражу, в тому числі календар усних та письмових судових дебатів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після цього 18 травня Трибунал затвердив Процедурні правила, які оприлюднені на сайті суду.

Згідно з правилами, українська сторона до 19 лютого 2018 має подати меморандум, який міститиме факти, на які опирається Україна.

Повідомляється також, що Трибунал складається з п'ятьох суддів, серед яких представники з Кореї, Алжиру, Мексики, Росії та Великої Британії.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомляли, що судді, що розглядатимуть суперечку України та РФ в органі, створеному Міжнародним трибуналом ООН з морського права, мають ухвалити рішення орієнтовно не раніше 2019 та не пізніше 2021 року.