У 2016 році у світі з'явилося понад 30 мільйонів біженців

Війни, насильство і природні катастрофи змусили у 2016 році стати біженцями всередині своїх країн майже 31 мільйон осіб. Торік кожну секунду одна людина ставала внутрішнім біженцем.

Про це йдеться в представленій в Нью-Йорку доповіді, складеній спільно Норвезькою радою у справах біженців та Центром моніторингу внутрішніх переміщень, повідомляє DW.

"Війни, насильство і природні катастрофи змусили у 2016 році стати біженцями всередині своїх країн майже 31 мільйон осіб. Торік кожну секунду одна людина ставала внутрішнім біженцем. Всього число вимушених внутрішніх мігрантів становило майже 40 мільйонів осіб. Конфлікти стали причиною втечі з місць проживання майже семи мільйонів чоловіків, жінок і дітей. Найбільш високим є число цієї категорії внутрішніх біженців в Конго - 920 000 осіб. За нею йдуть Сирія (824 000) і Ірак (660 000) осіб", - йдеться в повідомленні.

Майже 24 мільйони людей змушені були залишити насиджені місця внаслідок природних катастроф, таких, як повені, урагани, пожежі. Серед цієї категорії осіб мова, насамперед, йде про жителів бідних країн.