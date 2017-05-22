У Фінляндії починаються одні з найбільших навчань ВПС в Європі

У фінській Лапландії стартують військові навчання Arctic Challenge Exercise (ACE)за участю Фінляндії, Норвегії і Швеції.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

У навчаннях будуть задіяні понад 100 літаків.

Навчальні маневри Північних країн ACE проходять вже втретє. Фінляндія вперше несе відповідальність за організацію і проведення маневрів. АСЕ є одними з найбільших військових навчань в Європі в цьому році.

У багатонаціональних навчаннях також беруть участь військові літаки з США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії та Канади. Поряд з винищувачами в маневрах візьмуть участь літаки-заправники, рятувальні вертольоти і літаки, виявлені системою AWACS (система раннього повітряного попередження і управління НАТО.

Крім навчань АСЕ, в Лапландії стартують навчання сухопутних сил Army North 17 під керівництвом бригади Кайнуу. У навчаннях задіяні 6150 осіб і 1000 транспортних засобів.