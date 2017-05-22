У Кам’янці-Подільському відбувся фестиваль повітряних куль "Назустріч сонцю"

Цими вихідними, з 19 по 21 травня, в Ка’янці-Подільському відбувся фестиваль повітряних куль «Назустріч сонцю». Цей захід уже є традиційним, адже проходить в місті із 1998 року. Проводять його зазвичай у другій половині травня під час Дня міста.

Цього року участь в польотах взяло 19 повітряних куль не лише із України, а й закордону. Запуск куль відбувався два рази вдень – ранком та вечором. Проте через сильний вітер в суботу та неділю вечірні польоти були відмінені.

Особливістю камя’нець-подільського фестивалю повітряних куль є те, що вони пролітають над мальовничою старою частиною міста та відомою фортецею. Крім того, пілоти куль змагаються у вправності керування і особливою пошаною є пролетіти на повітряній кулі під 50-метровим мостом каньйону річки Смотрич.

«Насправді щоб зробити це, потрібно, щоб співпало одночасно декілька факторів, – розповів повітроплавець зі Львова Юрій Штука, якому вдалося пролетіти на кулі під мостом. – Потрібно, щоб був правильний вітер, щоб пілот вміло його впіймав, і великий досвід, щоб провести кулю під мостом. Моя команда пишається тим, що вдалося так пролетіти. Проте вчора одна команда здійснила просто неймовірний проліт. Вони пролетіли над мостом, потім опустилися в каньйон і пролетіли у зворотньому напрямку, але уже під мостом. Тут просто пощастило, що був такий повітряний завихор».

Павло Паламарчук, фото автора