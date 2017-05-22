У Криму зможуть побачити фільм «Чужа молитва" не раніше наступного року - режисер

Жителі анексованого Криму зможуть побачити в телеефірі новий фільм Ахтема Сеїтаблаєва «Чужа молитва" не раніше наступного року, після того, як картина візьме участь у фестивальних показах. Про це в ранковому ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив режисер фільму.

«Я мрію, щоб мій фільм побачили співвітчизники в Криму. Співвітчизниками я називаю всіх проукраїнськи налаштованих людей. Ми мріємо про участь фільму у фестивалях. Зараз є вже дві пропозиції. Вони ще неофіційні, від тих, хто займається відбором на кінофестивалі, які займаються складанням контенту фестивалів. Це фестивалі класу «А». Я мрію, якщо складеться все з фестивальною долею стрічки, то, напевно, вже на наступний рік, ми за допомогою телебачення, онлайн-кінотеатру, всіма доступними і всіма можливими способами будемо показувати наш фільм для того, щоб його побачили в Криму», - сказав режисер.

Він також висловив надію на те, що «рідні, друзі та знайомі нас зрозуміють правильно». Режисер зазначив, що умови участі в фестивалях передбачають заборону на показ фільму по телебаченню до того, як він бере участь у фестивалі.

За думку режисера, Фестивальні покази фільму дозволять нагадати міжнародній громадськості про проблеми включеного Криму.

«Як правило, це величезний міжнародний майданчик для популяризації фільму, а значить і для незамовчування питань про Крим. Про ті проблеми, з яким ми стикаємося щодня і, врешті-решт, я смію сподіватися, це маленький крок до деокупації Криму», - підкреслив Сеітаблаєв.

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