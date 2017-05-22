У Києві біля офісу "Національного корпусу" стався вибух

У Києві на Оболоні сьогодні вранці стався вибух по вул. Зої Гайдай, де розташований офіс партії "Національний корпус". Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Вибух пошкодив металевий паркан, стіна на першому поверсі будинку обгоріла. На місці події правоохоронці виявили сліди вибуху невідомого предмета.

"Поліцейські з’ясували, що вибух стався близько четвертої години ранку, але по лінії "102" жодних повідомлень від місцевих мешканців чи очевидців події не надходило. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці та обставини події.

Нагадаємо, напередодні у Києві в будівлі на вулиці Антоновича, де знаходиться офіс організації "Конгрес Українських Націоналістів", стався вибух.