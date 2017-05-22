У Києві відбудеться Екуменічний соціальний тиждень

У Києві 7-9 червня відбудеться Всеукраїнський суспільний форум "Х Екуменічний соціальний тиждень". Цьогоріч темою обрано "Гідність. Служіння. Солідарність. На шляху оновлення країни".

Про це повідомляє прес-служба форуму.

Організовує Форум Інститут екуменічних студій Українського католицького університету (Львів).

У межах Екуменічного соціального тижня заплановано проведення відкритих дискусій, круглих столів, панельних дискусій, семінару Українського християнського академічного товариства, виставки, BarCamp для молоді, робочої майстерні, концерту народної та духовної музики та інші заходи.

Ідею провести Екуменічний соціальний тиждень в Києві уже кілька років заохочував Блаженніший Святослав (Шевчук).

За словами організаторів Форуму, обрана тема є особливо гострою, адже принцип служіння та взаємодопомоги працюватиме, якщо спільно знаходити компроміси та вирішувати конфлікти. На їхню думку, людська гідність та загалом гідність країни, служіння одне одному і солідарність як одностайність інтересів та взаємна відповідальність в теперішній час має бути на першому місці.