У Києві завершився VII міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал"

21 травня завершився VII міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Цьогорічна подія викликала неабиякий ажіотаж серед поціновувачів мистецтва і літератури – черга до каси сягала кількасот метрів навіть в останній день заходу.

На фестивалі було представлено понад 150 українських видавництв, десятки різноманітних спецпроектів, мистецькі павільйони та багато іншого. Протягом п’яти днів відвідувачі мали прекрасну нагоду поринути у дивовижну атмосферу події – оглянути виставку плакатів, познайомитися та поспілкуватися з авторами, придбати книжкові новинки, прослухати цікаві лекції та долучитися до майстер-класів.

Зокрема організаторами фестивалю була підготована яскрава розважальна програма для дітей. Проте маленькі відвідувачі цікавились не лише дитячою секцією, а й з задоволенням ходили іншими павільйонами, повідомляє прес-служба Мінкульту.

Цього року VII міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» сфокусувався навколо теми «Сміх.Страх.Сила», яка об’єднала вистави, перформанси, виставки, дискусії та інші події, що досліджують роль сміху в житті та мистецтві, в політиці та інтернеті, в минулому та теперішньому, в українській реальності та інших країнах. Зокрема важливим фактором для визначення теми стала 175-річниця з часу виходу повного видання поеми-бурлеску Івана Котляревського - «Енеїда», яскравого прикладу української сатиричного жанру в літературі.

За 5 днів Книжковий Арсенал відвідало 50 000 осіб. Це і загальна публіка, і професійна аудиторія, тобто ті люди, які реєструвалися на Арсенал, і видавці. За словами заступниці директора Мистецького Арсеналу Соломії Боршош, аудиторія Книжкового Арсеналу у порівнянні з минулими роками росте, пише Громадське.

«Але тільки цього року ми встановили лічильники на вході. І тільки цього року ми можемо повністю відповідати за цифру у 50 000 відвідувачів», — пояснила вона.

Також Соломія Боршош повідомила, що на наступному тижні планується запуск форми зворотного зв’язку з учасниками ярмарку, тобто з видавцями. «Таким чином ми отримаємо від них інформацію про те, скільки книжок було продано, наскільки вони задоволені своїм результатом і якими є їхні очікування від нас, як від організаторів, на наступний рік», — додала заступниця директора Мистецького Арсеналу.

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко також відвідав VII Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Про це повідомляє прес-служба АП.

"Вражений неймовірною атмосферою. Довга черга на вхід в "Книжковий Арсенал" - єдина черга, яка мене радує", - сказав Порошенко.

Президент придбав книги про історію мистецтва, зокрема "Казимир Малевич. Київський період 1928-1930 рр.", Каталог "Чисте мистецтво", "Decommunization Ukrainian Soviet Wallstone" і багато інших.

Порошенко поспілкувався з багатьма видавцями та авторами книг. Зокрема, з відомим дисидентом і народним депутатом багатьох скликань, борцем за незалежність України Левком Лук'яненком, авторами книги-хроніки про сучасну українську війну за незалежність "Савур-Могила. Військові щоденники".

Президент також придбав багато дитячих книг, у тому числі відомого дитячого видавництва "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га". Серед книг, які поповнили бібліотеку президентського подружжя - вже відомий український комікс в жанрі альтернативної історії "Воля. The will", книги з історії України, велика кількість книг художньої літератури.

На "Книжковому Арсеналі" президент з дружиною ознайомилися з майже усіма виставковими експозиціями, оглянули виставку "Енеїда Базилевича", присвячену історії створення ілюстрацій і макету книги до поеми Івана Котляревського, інші виставки. Вони також поспілкувалися з відвідувачами фестивалю.

Нагадаємо, що VII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» працював з 17 по 21 травня у Мистецькому Арсеналі. Книжковий форум об’єднує літературу й мистецтво, Секцію ілюстраторів, а також численні авторські, тематичні програми та спецпроекти, сформовані кураторською командою проекту спеціально запрошених незалежних молодих критиків, культурних менеджерів та відомих письменників. Книжковий Арсенал 2017 представив низку авторських проектів. Це серія публічних інтерв'ю Оксани Забужко з її спеціальної програми «Розкажи мені про мене», літературний лекторій під кураторством Євгена Стасіневича, програма Ірини Славинської «Я — Інший в дзеркалі». А також спецпроект «Редакторський кабінет Еллана-Блакитного», майданчик «Українська візуальна книга» під керівництвом Павла Гудімова та Діани Клочко, діяла сцена «Нон-фікшн», яка стала майданчиком для переговорів, презентацій нон-фікшн-літератури та зустрічей з соціально активними підприємцями. У рамках спецпрограми запрошені куратори провели серію перформансів, освітніх і дослідницьких подій. Окрім цього численні зустрічі, дискусії, концерти, вистави, майстер-класи, театральні читання, конкурс книжкового дизайну та інших експериментальних форматів.