У Пакистані внаслідок нападу бойовиків загинули 6 поліцейських

У Пакистані шестеро поліцейських загинули у результаті двох окремих нападів бойовиків 21 травня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними поліції, бойовики застрелили чотирьох офіцерів, у тому числі начальника поліції району, які поверталися з патруля за приблизно 90 кілометрах на південь від міста Пешавар, в Хайбер-Пахтунхва.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Джамаат-уль-Ахрар", що відкололося від пакистанських талібів.

Це ж угруповання взяло на себе відповідальність за теракт в грудні 2014 року в школі Пешавара, коли загинули 147 людей, переважно діти.

Під час іншої атаки двоє бойовиків на мотоциклі відкрили вогонь по припаркованому поліцейському автомобілі в місті Карачі. Двоє офіцерів загинули, ще двоє були поранені.

За цей напад взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання "Лашкар-е Джангві", пов’язане з бойовиками угруповання "Ісламська держава".

Пакистанська влада затримала 21 травня близько 20 людей за звинуваченнями у розміщенні "антидержавного" контенту в соціальних мережах.