У суді Сімферополя обвинувачення зачитувало особисте листування Семени

У Залізничному районному суді Сімферополя під час засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени обвинувачення зачитувало його особисте листування і представляло роздруківки публікацій, що не стосуються ні журналістської діяльності Семени, ні кримінальної справи, що розглядалася.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини в Криму.

За його словами, прокурор зачитав кілька листів Миколи Семени, імовірно, до Володимира Притули, у яких журналіст розповідав про неформальні "бесіди" у ФСБ, необхідні методи конспірації та інші аспекти діяльності в окупованому Криму.

Крім того, серед представлених матеріалів оперативно-розшукової діяльності виявилися статті Семени в газету "День" 16 і 17 березня 2014 року - за два і за один день до анексії.

Оскільки листи були складені українською мовою, адвокат Олександр Попков звернув увагу суду, що нічого з їх оголошення не зрозумів і не зможе прокоментувати. Суддя Надія Школьна "для повноцінного права на захист" на цій підставі відклала проведення засідання до 5 червня. Своє рішення вона мотивувала тим, що на цьому етапі відсутній адвокат Еміль Курбедінов, який, за словами судді, ще й громадянин України, "а значить - повинен знати рідну мову своєї країни".

Аргументи Семени про те, що він хотів би продовжити розгляд справи, суд залишив без уваги.

Нагадаємо, що на минулому засіданні 10 травня суд допитав двох свідків і перейшов до вивчення матеріалів справи.