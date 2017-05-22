У Туреччині судять понад 200 підозрюваних в причетності до невдалого перевороту

У 17-му Суді з особливо тяжких злочинів Анкари почався черговий процес над підозрюваними в причетності до невдалої спроби перевороту 15 липня 2016 року.

Про це повідомляє агентство Анадолу.

За інформацією медіа, на лаві підсудних перебуває 221 людина, у тому числі 26 генералів, а також 48 членів "Ради за мир на батьківщині" (Yurtta Sulh Konseyi), нібито створеного для координації дій путчистів.

У районі суду посилені заходи безпеки: будівлю суду охороняють 1500 співробітників спеціальних сил жандармерії.

Крім того, район в'язниці Синджан в Анкарі, де міститься частина підозрюваних в причетності до спроби перевороту, був оголошений безполітною зоною.

Для запобігання можливим авіаударам сили ППО, дислоковані в районі Ескішехір, приведені в стан підвищеної бойової готовності. На дахах сусідніх з будівлею суду будинків чергують десятки снайперів.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що масові звільнення державних службовців в Туреччині під час надзвичайного стану, є порушенням прав людини.