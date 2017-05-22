У Туреччині затримали більш ніж 950 людей за підозрою у зв'язках з Гюленом

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило про затримання 966 осіб за тиждень в рамках операції уряду проти руху Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби перевороту, повідомляє Turkish Minute.

Згідно з заявою міністра юстиції Туреччини Бекір Боздага, станом на 6 травня, 149 833 людини під слідством та 48 636 осіб - ув'язнені рамках розслідування щодо руху Гюлена, з часу спроби перевороту в Туреччині.

"В даний час 221 607 ув'язнених перебувають у в'язницях. В'язниці розраховані на 203 000 осіб, кількість осіб перевищує на 9 відсотків", - сказав заступник державного секретаря Міністерства юстиції Басрі Багчі у парламенті, заявивши, що деяким ув'язненим доводиться спати по черзі.

Нагадаємо, що раніше турецька поліція затримала 53 колишніх співробітників Стамбульської фондової біржі через підозру у зв'язках з Гюленом.