У Ємені від холери померли 250 людей

За місяць від холери у Ємені померли 250 людей, сотні захворюють щодня.

Благодійна організація "Врятуйте дітей" попереджає про епідемію холери у країні, передає ВВС Україна.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороба швидко розповсюджується охопленою громадянською війною країною.

Найбільше хворих - у столиці Ємену Сані, де влада оголосила надзвичайний стан.

За даними ООН, дві третини населення тут не мають доступу до чистої питної води. Це близько 8 мільйонів людей. Холера передається через забруднену воду і їжу.

Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" закликає міжнародну спільноту надати термінову допомогу Ємену, щоб зупинити спалах захворюваності.

За інформацією ВООЗ, в Ємені зруйновано 300 поліклінік і лікарень.

Конфлікт в Ємені загострився у березні 2015 року. З того часу, за даними ООН, загинули понад 8 тисяч людей, в основному цивільних.

Майже 19 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги через війну.

Нагадаємо, у результаті теракту на репетиції параду в Ємені загинули 96 людей, понад 300 отримали поранення.