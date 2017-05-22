Україна домовляється про безвізовий режим із Гібралтаром

Міністерство закордонних справ України домовляється про запровадження безвізового режиму з Гібралтаром.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"МЗС опрацьовує з гібралтарською стороною питання щодо скасування візового режиму поїздок громадян України до Гібралтару з огляду на відповідне рішення ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зараз громадяни України подорожують до Гібралтару на підставі віз, які оформлюються у посольствах Великої Британії.

Окрім того, за інформацією французької сторони, українці зможуть скористатися безвізовим режимом з ЄС під час поїздок на острів Корсика.

Нагадаємо, сьогодні рішення про надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу у понеділок опублікували в Офіційному журналі ЄС.