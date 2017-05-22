Україна потрапила у першу десятку країн за кількістю внутрішніх переселенців

Україна опинилася на 9 місці серед країн з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ).

Про це свідчать дані оприлюдненого у понеділок нового дослідження Центру моніторингу внутрішніх переміщень норвезької Ради з питань біженців.

Україна з 1,653 млн ВПЛ, за підрахунками Центру, посіла 9 місце за кількістю ВПЛ у зв'язку з конфліктами/кризами після Колумбії, Сирії, Судану, Іраку, ДР Конго, Ємену, Нігерії та Південного Судану. Замикає 10-ку Афганістан.

Водночас за підсумками минулого року - в країні з'явилося близько 109 тис нових внутрішніх змушених мігрантів – Україна опинилася на 17 місці в списку найбільш «вражених» держав (його очолює Конго).

В цілому за станом на кінець 2016 року внутрішньо переміщеними особами вважалися, за даними норвезького центру, 40,3 млн осіб в 56 країнах і регіонах. Це майже в два рази більше, ніж у 2000 році.

В даний час число ВПЛ вдвічі перевершує кількість біженців на планеті, йдеться в дослідженні.

Лише минулого року у світі з'явився 31,1 млн нових внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з конфліктами і природними катаклізмами. Це означає, що кожну секунду одна людина змушена покинути свою домівку. З них 6,9 млн ВПЛ «асоціюються з конфліктами і насильством», що означає, що кожного дня це сумне число поповнюється на 15 тисяч нових осіб. Переважна кількість їх припадає на Субекваторіальну Африку (38%) та Близький Схід (31%).

Що стосується природних катастроф, то через них місце проживання змушені були поміняти в минулому році 24,2 млн осіб, з них 68% - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що переселенці з Криму та Донбасу можуть отримати біометричні паспорти в пунктах надання адміністративних послуг за місцем проживання за наявності довідки внутрішньо переміщеного особи.