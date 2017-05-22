Україна та Польща можуть разом збудувати успішне майбутнє, – Дуда

Польський президент Анджей Дуда переконаний, що Україна та Польща можуть спільно збудувати успішне майбутнє, засноване на повазі і почутті солідарності.

Про це ідеться у листі Анджея Дуди, який було зачитано у Житомирі під час церемонії відкриття меморіальної дошки Леху Качинському, повідомляє Niezalezna.

Лист на адресу організаторів та учасників церемонії зачитав міністр канцелярії польського президента Адам Квятковський.

У листі Дуда підкреслив, що він радий, що влада і жителі Житомира зберігають пам'ять про Леха Качинського, "великого друга України".

Він зазначив, що як політик Лех Качинський вважав польсько-українські взаємини надзвичайно важливим елементом формування європейської солідарності і регіонального співробітництва, і тому "постійно прагнув побудувати простір свободи, безпеки та процвітання народів Центральної та Східної Європи, у якому важливу роль відіграють і наші країни".

Президент наголосив, що це повідомлення і сьогодні залишається актуальним.

"Польща і Україна можуть спільно збудувати успішне майбутнє, засноване на повазі та почутті солідарності", - наголосив Дуда.

Він додав, що Польща та Україна високо цінують суверенітет своїх країн, тому що вони обидві мають спільний досвід іноземного панування на території своїх країн.