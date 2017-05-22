Україна та Польща можуть разом збудувати успішне майбутнє, – Дуда

Польський президент Анджей Дуда переконаний, що Україна та Польща можуть спільно збудувати успішне майбутнє, засноване на повазі і почутті солідарності.
Про це ідеться у листі Анджея Дуди, який було зачитано у Житомирі під час церемонії відкриття меморіальної дошки Леху Качинському, повідомляє Niezalezna.
Лист на адресу організаторів та учасників церемонії зачитав міністр канцелярії польського президента Адам Квятковський.
У листі Дуда підкреслив, що він радий, що влада і жителі Житомира зберігають пам'ять про Леха Качинського, "великого друга України".
Він зазначив, що як політик Лех Качинський вважав польсько-українські взаємини надзвичайно важливим елементом формування європейської солідарності і регіонального співробітництва, і тому "постійно прагнув побудувати простір свободи, безпеки та процвітання народів Центральної та Східної Європи, у якому важливу роль відіграють і наші країни".
Президент наголосив, що це повідомлення і сьогодні залишається актуальним.
"Польща і Україна можуть спільно збудувати успішне майбутнє, засноване на повазі та почутті солідарності", - наголосив Дуда.
Він додав, що Польща та Україна високо цінують суверенітет своїх країн, тому що вони обидві мають спільний досвід іноземного панування на території своїх країн.