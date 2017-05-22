Українські паралімпійці здобули 4 медалі на ЧС з настільного тенісу

Однією "золотою" та трьома срібними медалями завершила національна паралімпійська збірна України з настільного тенісу чемпіонат світу із паралімпійського настільного тенісу, що проходив у місті Братислава.

Про це передає сайт НКСІУ.

Максим Ніколенко та Михайло Попов в командних змаганнях вибороли для України найвищу нагороду – "золото" чемпіонату світу.

Марина Литовченко та Антоніна Ходзинська завоювали срібну нагороду в командних змаганнях. Таку ж медаль завоювали Віктор Дідух та Іван Май, а також Олександр Єзик та Василь Петрунів.

Зазначимо, що в цьому важливому міжнародному спортивному форумі взяли участь представники 34 країн світу - 258 спортсменів (195 чоловіків та 63 жінки).

Додамо, що від команди України виступили 5 команд: клас 6-7 жінки - Литовченко Марина та Ходзинська Антоніна, клас 3 чоловіки - Єзик Олександр та Петрунів Василь, клас 7 чоловіки - Ніколенко Максим та Попов Михайло, клас 8 чоловіки - Дідух Віктор та Май Іван, клас 10 чоловіки - Бойко Сергій та Кац Лев.

Нагадаємо, що українці виграли Кубок Європи зі спортивної ходьби.