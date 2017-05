Україну атакував новий комп'ютерний вірус XData

Українські комп'ютери вражає вірус-вимагач XData, який поширюється дуже швидко.

Перші сліди вірусу були виявлені 19 травня, антивіруси вже навчилися виявляти і знешкоджувати програму-вимагач, повідомляє VirusTotal.

Вірус вражає в основному комп'ютери компаній, що працюють на OS Windows, шифрує дані і вимагає викуп від 0,1 до 1 біткоїна, тобто від 200 до 2000 доларів США за поточним курсом. Спосіб розшифровки даних поки не знайдений.

"Якщо більше 95% жертв на поточний момент, які ми побачили, з України, дуже ймовірно, що атака націлена саме на Україну", - зазначають розробники з групи MalwareHunter.

За словами інженерів, повідомлення про зараження поки приходили тільки з України і Росії. Серед українських постраждалих в основному комп'ютерні мережі компаній.

Alert: XData ransomware is attacking Ukraine very hard, likely worse than WannaCry for them.

95%+ of victims are from there.

Past 4 hours: pic.twitter.com/dM6US55O2d

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) May 19, 2017