"Укрзалізниця" заборонила використовувати російські вагони

Укрзалізниця заборонила перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, в тому числі транзит по території України для ряду компаній-власників з РФ.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Заборона зафіксована у документі компанії Ц-2/101 від 18 травня 2017 року.
Вона стосується перевезень у вагонах АТ Сбербанк Лізинг, СГ-транс, НАФТОТРАНССЕРВІС, Перша вантажна Компанія, Федеральна вантажна компанія, Промтрансінвест, Перша вантажна Компанія в Україні, Рейл 1520 Сервіс, Агрокомплекс, Астон продукти харчування Інгредієнти, ряду філій Сг-транс
Заборона введена з 18 травня до скасування.
Джерело: Інтерфакс-Україна