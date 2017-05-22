"Укрзалізниця" заборонила використовувати російські вагони

Укрзалізниця заборонила перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, в тому числі транзит по території України для ряду компаній-власників з РФ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Заборона зафіксована у документі компанії Ц-2/101 від 18 травня 2017 року.

Вона стосується перевезень у вагонах АТ Сбербанк Лізинг, СГ-транс, НАФТОТРАНССЕРВІС, Перша вантажна Компанія, Федеральна вантажна компанія, Промтрансінвест, Перша вантажна Компанія в Україні, Рейл 1520 Сервіс, Агрокомплекс, Астон продукти харчування Інгредієнти, ряду філій Сг-транс

Заборона введена з 18 травня до скасування.