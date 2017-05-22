В Одесі через повідомлення про замінування евакуювали пасажирів і персонал аеропорта

Сьогодні зранку, о 9:15, за повідомленням Нацполіції в Одеській області, надійшла інформація про те, що в міжнародному аеропорту «Одеса» закладена бомба. Через повідомлення про мінування персонал і пасажирів евакуювали, передає Радіо Свобода.

На місце виїхали поліцейські, вибухотехніки та кінологи. Триває перевірка.

Аеропорт «Одеса» є одним з найбільших летовищ в Україні, через який проходять авіарейси між містами України, Західної Європи, Азії, Африки тощо.

Нагадаємо, в Афганістані від вибуху бомби загинули 11 людей.