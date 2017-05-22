В окупованому Сімферополі сьогодні продовжать суд над Миколою Семеною

У Залізничному районному суді Сімферополя на сьогодні запланували продовження суду над українським журналістом Миколою Семеною. У планах підконтрольного Кремлю суду – допит експерта ФСБ Іванової, яка давала висновок лінгвістичної експертизи на матеріал журналіста, передає Радіо Свобода.

На минулому засіданні 10 травня суд допитав двох свідків і перейшов до вивчення матеріалів справи.

7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Миколі Семена звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема, Миколи Семени.

Нагадаємо, Семена наполягає, що не винуватий, стверджуючи, що статус Криму був і залишається спірним, і що він має право відкрито висловлювати свою думку. Якщо Семену визнають винним, йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.