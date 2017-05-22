В Україні ліквідують Держсанепідслужбу

Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Про це йдеться в постанові Кабміну №348, опублікованому на сайті уряду.

Так, Кабмін скасував рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

"Разом з тим подальше функціонування Держсанепідслужби недоцільне, оскільки на сьогодні виконання її функцій забезпечують МОЗ, Держпраці та Госпродслужба", - йдеться у постанові.

Тому урядом прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби і освіти відповідної комісії.