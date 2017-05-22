ЄС офіційно опублікував рішення про безвіз Україні

Рішення про надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу у понеділок опублікували в Офіційному журналі ЄС, передає УНН.

Так, регламент (ЄС) 2017/850 Європейського парламенту і Ради ЄС від 17 травня 2017 року, яким вносяться поправки до регламенту (ЄС) №539/2001, в якому перераховані треті країни, громадяни яких повинні мати візи при перетині зовнішніх кордонів, і ті, громадяни яких звільняються від цієї вимоги (Україна), опубліковано 22 травня.

"Цей регламент набирає чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу", - йдеться у документі.

Тобто, українці зможуть їздити до країн ЄС без віз через 20 днів, або ж з 11 червня.

Нагадаємо, 17 травня рішення про надання Україні "безвізу" з ЄС підписали у Страсбурзі.

6 квітня Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні. Згідно з рішенням, українці, які мають біометричний паспорт, зможуть поїхати до ЄС без візи на 90 днів протягом 180-денного періоду для туризму, відвідування родичів або друзів, або для комерційних цілей, але не для працевлаштування. Звільнення від віз поширюється на всі країни ЄС, за винятком Ірландії і Великої Британії.

Посли ЄС прийняли рішення про надання Україні "безвізу" 26 квітня. Рада ЄС схвалила остаточне рішення про надання "безвізу" Україні 11 травня.

Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.