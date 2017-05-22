За день бойовики 30 разів обстріляли позиції сил АТО

Сьогодні бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про повідомляє прес-центр АТО.

"Російсько-терористичні бандформування продовжують обстріляли позиції сил АТО. Двічі впродовж сьогоднішнього дня бойовики застосовували й важке артилерійське озброєння. Всього, з початку доби, незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України", - йдеться у повідомлення.

Як зазначається, половина фактів застосування противником зброї проти українських захисників зафіксована на Приморському напрямку. Зокрема, в першій половині дня бойовики здійснили потужний артилерійський обстріл наших укріплень неподалік Гнутового зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів. По наших позиціях в районі Новотроїцького та Красногорівки ворог бив з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, біля Новотроїцького, а також біля Мар'їнки незаконні збройні формування обстрілювали наших воїнів з озброєння БМП. Під ворожим вогнем з гранатометів та стрілецької зброї опинились опорні пункти сил АТО, які розташовані поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя та Богданівки

На Донецькому напрямку артилерійське озброєння калібру 122 мм противник ще на початку доби застосовував проти бійців ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Наші опорні пункти у південному передмісті Авдіївки та біля Верхньоторецького бойовики декілька разів обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Західніше під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились укріплення сил АТО в районі Пісків.

На Луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ 4 рази порушували режим припинення вогню. З протитанкових ракетних комплексів бандити вели вогонь по наших позиціях поблизу Новозванівки та Троїцького. Біля Новотошківського застосовували автоматичні станкові гранатомети. А в районі Валуйського українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

У штабі повідомили, що з початку доби одного військовослужбовця ЗС України було поранено.