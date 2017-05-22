Закриття російських сайтів має не лише політичний сенс, це і втрати для економіки агресора, - Бурбак

На важливості запровадження санкцій щодо російських інтернет-ресурсів у контексті гібридної війни з РФ вчергове наголосив один із депутатів ВР. Під час засідання Погоджувальної ради голова парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак зазначив, що такі дії мають не тільки політичні, але й економічні наслідки, передає Укрінформ.

"Закриття московських онлайн-сервісів має не лише політичний сенс. Це також втрати для економіки агресора. Це і безпека кожного з нас", - сказав Бурбак.

Він звернувся до тих, хто виступає проти таких санкцій: "Поверніться з космосу, схаменіться! Ми у війні з Росією щодня. Пам'ятайте про це і про тих, хто зараз там (на Донбасі - ред.) воює".

За словами Бурбака, санкції - це один з головних інструментів у боротьби з країною-агресором.

Крім того, він зауважив, що, борючись з російським інформаційним впливом, необхідно посилити захист української мови у телеефірі. Бурбак закликав колег підтримати відповідний законопроект.

Зазначимо, Порошенко перегляне рішення про блокування російських сайтів одразу після припинення російської агресії проти України.