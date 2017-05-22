Зубко закликав ВР підтримати закони, що стосуються підвищення енергоефективності

Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр України, попросив депутатів на пленарному тижні підтримати законопроекти, які спрямовані на повторне перше читання — це закони блоку енергоефективності, житлово-комунальних послуг, комерційний облік. Крім того, попросив про підтримку тих інструментів, які дадуть можливість фінансово підтримувати громадян — закон про фонд енергоефективності і про енергоефективність будівель, передає УНН.

Також віце-прем’єр закликав депутатів ухвалити проект закону, який стосується земельної реформи і передбачає передачу землі від чиновника місцевому самоврядуванню. Про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради з керівниками парламентських фракцій та комітетів.

“Якщо говорити про земельну реформу, то у мене є прохання: підтримайте закон 4355. Заберіть землю у чиновника і віддайте її, будь ласка, на органи місцевого самоврядування. Цей закон чекає вже фактично 1,5 роки в парламенті і його можна було б приймати”, — сказав Г.Зубко.

Також він попросив депутатів ухвалити два законопроекти, які пропонуються до розгляду депутатам і передбачають реформування державної служби.

Нагадаємо, цього тижня у ВР розглянуть законопроект про посилення кіберзахисту.