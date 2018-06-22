Airbus піде з Британії в разі її виходу з Євросоюзу без перехідної угоди

Компанія Airbus попередила, що може залишити Велику Британію в разі, якщо країна покине Європейський Союз, включаючи спільний ринок та митну зону без перехідної угоди. Про це повідомляє BBC.

Як йдеться у повідомленні, у своїй "оцінці ризиків", опублікованій у четвер, компанія Airbus заявила, що, якщо Велика Британія залишить наступного року ЄС без перехідної угоди, тобто вийде зі спільного ринкового та митного об'єднання, то це приведе до припинення роботи найбільшої європейської авіабудівної компанії на території Об'єднаного Королівства.

У Airbus уточнили, що мова йде "не про нагнітання страху, а про песимістичну реальність".

Зауважимо, що Airbus забезпечує роботою наразі близько 14 тисяч людей в 25 різних містах Великої Британії.

Як повідомлялося, урядовий законопроект щодо умов виходу Великої Британії з Європейського союзу пройшов через парламент незважаючи на спротив частини депутатів керівної Консервативної партії.