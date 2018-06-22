АМКУ оштрафував 16 постачальників автогазу за порушення конкурентного законодавства

Антимонопольний комітет України оштрафував групу компаній за порушення конкурентного законодавства на ринку скрапленого газу як моторного пального у серпні 2017 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АМКУ.

«21 червня 2018 року проведено засідання Антимонопольного комітету України, під час якого дії групи «Надежда» (в особі: ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «Євростандарт-Автогаз», ТОВ «Л.В.», ТОВ «Газ постачання», ТОВ «Монтажналадка», ТОВ «Надежда Ритейл» та ТОВ «Надежда-Закарпаття»),групи «WOG» (в особі: ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», ТОВ «ВОГ Ритейл», ТОВ «Нафтотрейд Ресурс»), групи «ОККО» (в особі: ПП «ОККО-Бізнес Контракт», ПП «ОККО-Контракт», ТОВ «ОККО-Рітейл», ТОВ «ОККО-Схід») та ТОВ «Авантаж 7» і ТОВ «Факторінг Груп», які полягали у схожому підвищенні цін на скраплений вуглеводневий газ як моторного пального (СВГ) при його реалізації у роздріб у серпні 2017 року, при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення відповідачами таких дій, що призвело до обмеження конкуренції, визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», - йдеться в повідомленні.

За підсумками справи накладено штраф на:

- ПП «Компанія «Надежда» у розмірі 20 867 грн;

- ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у розмірі 3 453 грн;

- ТОВ «Л.В.» у розмірі 21 491 грн;

- ТОВ «Газ постачання» у розмірі 8 072 656 грн;

- ТОВ «Монтажналадка» у розмірі 1 068 147 грн;

- ТОВ «Надежда Ритейл» у розмірі 2 714 469 грн;

- ТОВ «Надежда-Закарпаття» у розмірі 70 235 грн;

- ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» у розмірі 5 172 607 грн;

- ТОВ «ВОГ Ритейл» у розмірі 4 181 108 грн;

- ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» у розмірі 5 438 962 грн;

- ПП «ОККО-Бізнес Контракт» у розмірі 3 202 735 грн;

- ПП «ОККО-Контракт» у розмірі 14 154 грн;

- ТОВ «ОККО-Рітейл» у розмірі 2 882 011 грн;

- ТОВ «ОККО-Схід» у розмірі 315 591 грн;

- ТОВ «Авантаж 7» у розмірі 3 270 513 грн;

- ТОВ «Факторінг Груп» у розмірі 4 547 728 грн.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року АМКУ також оштрафував операторів ринку нафтопродуктів за узгоджені дії при формуванні роздрібних цін на паливо в 2013-2016 роках. Зокрема, було оштрафовано мережі АЗС під брендами ОККО, "Паралель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн.