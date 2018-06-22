Авіація Асада скинула бочкові бомби на контрольований повстанцями сирійський район Дераа

Військові спостерігачі повідомили, що сирійські військові гелікоптери вперше у цьому році скинули бочкові бомби на контрольовані повстанцями райони на південному заході Сирії. Про це пише Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Зазначається, що гелікоптери сирійського уряду скинули більше 12 бомб на контрольований повстанцями район Дераа. При цьому військова операція призвела до значних руйнувань, але люди не постраждали.

Президент Сирії Башар Асад заприсягнувся повернути контроль над районами, що межують з Йорданією та зайнятими Ізраїлем Голанськими висотами. Цього тижня сирійська армія розпочала наступ на ці райони.

Масштабний наступ може загрожувати ширшою ескалацією, оскільки Вашингтон попереджав Дамаск, що США реагуватимуть на порушення "деескалації", про яку було домовлено минулого року за посередництва Білого дому та російських союзників Асада.