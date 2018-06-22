Балух схуд на 30 кілограмів, - адвокат

Захист українця Володимира Балуха заявляє, що політв'язень перейшов виключно на воду, і тепер відмовляється навіть від сухарів.

Про це з посиланням на адвоката Ольгу Дінз повідомляє "Кримська правозахисна група".

"Захисники Володимира Балуха повідомили КПГ, що він відмовився від сухарів і перейшов тільки на воду", - йдеться в інформації.

За словами адвоката, Володимир за час голодування схуд на 30 кілограмів.

Беручи до уваги тривожні повідомленя про здоров'я Балуха, Міністерство закордонних справ України вимагає допустити українських лікарів до утримуваного в анексованому Криму українського активіста.

Як написала прес-секретар зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца в Тwitter, життя політв'язня - під загрозою: "Життя політв'язня В. Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу укр лікарів і негайного звільнення #FreeBalukh".

Водночас громадський захисник Балуха, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив кореспонденту Крим.Реалії, що Балух посилив своє голодування.

«У нас була коротка двохвилинна розмова до засідання. Він розповів, що на нього чиниться шалений психологічний тиск з боку адміністрації СІЗО. Йому не дають зустрічей з рідними, постійні обшуки. Ось зараз перед доставкою з Сімферополя до Роздольного з його двомісним камери винесли всі речі і упакували в автомобіль, оскільки в Роздольному його відправлять в нову камеру на 18 осіб. У зв'язку з цим він сказав мені, що буде посилювати голодування», – сказав архієпископ Климент.