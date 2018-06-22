Борг Києва за електроенергію на 1 червня склав майже 1 млрд грн

Борг київських споживачів за електроенергію перед ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" станом на 1 червня 2018 року склав майже 1 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба акціонерного товариства.

"Борг столичних споживачів за електроенергію перед ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" на 1 червня 2018 р. становить 932 млн грн. Серед найбільших боржників – комунальні підприємства життєзабезпечення та жителі міста", - йдеться в повідомленні.

Так, комунальні підприємства заборгували за електроенергію 395 млн грн, найбільше (близько 230 млн грн) - ПАТ АК "Київводоканал".

Борг населення столиці досяг 420 млн грн.

"Борг населення Києва на 1 червня досяг 420 млн грн. У травні 340 тис. киян вчасно не розрахувалися за спожиту електроенергію. Найбільше за електроенергію заборгували жителі Дарницького, Святошинського та Солом’янського районів – 59,3 млн грн, 51,1 млн грн та 50,1 млн грн відповідно", - пише прес-служба.

У травні через борги від електрики було відключено майже 2 тис. побутових споживачів із загальною сумою заборгованості майже 10 млн грн, а також 116 юридичних осіб, які заборгували 67 млн грн. Крім того, до суду подано понад 60 позовів щодо стягнення заборгованості на загальну суму понад 1 млн грн без урахування інфляції та 3% річної пені.

"Компанія "ДТЕК Київські електромережі" пропонує боржникам усі передбачені законодавством методи врегулювання заборгованості за спожиті послуги (реструктуризація боргу тощо). Електропостачання припиняється в тому випадку, коли боржник не виконує зобов'язань з оплати спожитих послуг, не реагує на попередження впродовж одного місяця", - додали в компанії.