Цього року Україна має віддати $5 млрд зовнішнього боргу, - Гройсман

Кабінет Міністрів України з 2005 по 2013 роки запозичив 50 млрд дол., з них цього року треба віддати 5 млрд дол. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

«Я хочу також сказати, що з 2005 по 2013 роки уряди України запозичили 50 млрд дол. З них цього року треба віддати 5 млрд дол., а в наступні роки 35 млрд дол. Нам потрібно запозичувати ресурси, перекредитовуватися. Моя мета – розрахуватися з усіма боргами”, – сказав Гройсман.

Водночас він запевнив, що в своїй роботі керується виключно інтересами держави і її громадян, і цей принцип закладається як в питаннях подальших реформ, так і в питаннях співпраці з партнерами, у тому числі міжнародними фінансовими організаціями.

Прем'єр-міністр наголосив, що сьогодні на порядку денному співпраці з партнерами є декілька питань, у тому числі питання встановлення справедливої ціни на газ в Україні. За його словами, простого рішення щодо цього питання немає, і є дві площини, на які треба звертати увагу. Йдеться про соціальні можливості населення і розвиток власного видобутку, який дозволить перетворитися з країни-імпортера палива в країну-експортера. "І ціни на газ зможемо встановлювати самі, коли перетворимося з імпортера в експортера. Ми йдемо до того, аби стати експортером, а значить, понизити на 20-30% ціни на газ", - сказав Гройсман.