Гендиректор Авдіївського коксохіму заявив, що завод на межі зупинки

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) на межі зупинки через брак сировини - сірчаної кислоти, без якої робота підприємства неможлива. Про це на своїй сторінці в Facebook написав генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов.

"Погані новини. Завод опинився на межі зупинки. Через 7 днів у нас повністю закінчуються запаси сірчаної кислоти — сировини, без якої робота коксохіму неможлива", - написав гендиректор.

Він наголосив, що «завод зумів вижити під час бойових дій, але зупинитися може через банальний браку сировини, яку нам має поставити наше вітчизняне підприємство».

За словами Магомедова, дану ситуацію заводу пояснюють браком вагонів. "Трейдер Східного Гока, підприємство "Торгсервіс", який продає АКХЗ сірчану кислоту, мав у червні відвантажити нам 1080 тонн сірчаної кислоти, а відвантажив поки всього лише 60 тонн або 5% від обіцяного... Водночас в Міністерстві економіки цільком серйозно розглядають введення мит на імпорт сірчаної кислоти до України", - зазначив гендиректор. Водночас він додав, що сьогодні абсолютно очевидно, що без імпорту сірчаної кислоти заводу «ніяк не впоратися».

"Але що робити нам зараз, у даній ситуації? У нас за спиною коксохімічне виробництво і ціле місто, яке залежить від цього виробництва, а також металургійні комбінати країни, які просто не зможуть працювати без нашого коксу", - з відчаєм написав Магомедов.

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) — найбільше в Європі коксохімічне підприємство, розташоване в Авдіївці, Донецької області України. На заводі випускається більше ніж 30 видів продукції, основна з яких - кокс для металургії. На АКХЗ припадає частка до 20% валового випуску доменного коксу в країні. Авдіївський коксохімічний завод входить до групи "Метінвест", яка веде гірничо-металургійний бізнес групи СКМ українського бізнесмена Ріната Ахметова.

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