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Генерал СБУ Олександр Куць став головою Донецької ОВЦА

22 червня, 2018 - 14:53
Скріншот

Президент України Петро Порошенко призначив генерала СБУ Олександра Куця головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА). Про це Порошенко заявив під час конференції в Краматорську.

Куць обіймав посаду начальника управління СБУ в Донецькій області. У серпні 2017 року президент України Петро Порошенко призначив Куця начальником Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Раніше кандидатуру Куця схвалив Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Перед звільненням Порошенка нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого.

Кілька днів тому Павло Жебрівський попросив про відставку з посади голови Донецької ОВГА.

Павло Жебрівський очолював Донецьку ОВГА з 11 червня 2015 року. Донецька обласна військово-цивільна адміністрація була реорганізована із Донецької обласної державної адміністрації з 5 березня 2015 року. Розташований у Краматорську.

Джерело: 112 Україна

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