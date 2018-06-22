Генпрокуратура закрила кримінальне провадження проти "Нової Пошти"

14 червня 2018 року Генеральна прокуратура України (ГПУ) закрила кримінальне провадження щодо діяльності логістичного оператора Нова Пошта через відсутність складу злочину. Про це повідомили представники Генпрокуратури, йдеться в прес-релізі компанії.

"Ми з самого початку були впевнені, що справа проти Нової Пошта буде закрита", - зазначив співвласник Нової Пошти В'ячеслав Клімов.

Нагадаємо, що 16 березня працівники ГПУ провели обшуки в низці офісів Нової Пошти в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві. Компанію підозрювали в несплаті податків.

У ГПУ повідомили, що проводиться досудове слідство за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу. Прес-секретар ГПУ Лариси Сарган заявила про вилучення в офісах і на складах компанії неврахованої в касі і бухгалтерських документах готівки.

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