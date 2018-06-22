Гройсман: Контрольний пакет акцій "Турбоатому" не підлягає приватизації

Контрольний пакет акцій державного підприємства "Турбоатом" не підлягає приватизації. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Саме це підприємство у переліку (приватизації — ред.) є, але умови його продажу, тобто продажу частини, будуть визначатися окремою постановою Кабінету міністрів. Я вам зазначаю, що моя позиція наступна, щоб контрольний пакет акцій залишався у власності держави, а решту частки можна виставити на продаж, залучити відомих виробників аналогічної продукції у світі і таким чином зробити "Турбоатом" ще сильнішим”, - сказав Гройсман.

Він закликав парламентаріїв не поширювати неточну інформацію про приватизацію "Турбоатому”, а також наголосив, що загалом приватизацію не варто розглядати як просто продаж, бо це у першу чергу залучення нових інвестицій, нових технологій, створення нових робочих місць.

Як відомо, Фонд державного майна проводить консультації з міжнародними радниками щодо пошуку оптимальної моделі роботи Турбоатома, яку частку пакету акцій потрібно виставляти на продаж, контрольний пакет, чи залишити контроль за державою. Про це у Facebook написав 19 червня в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров, коментуючи протести фракції "Самопоміч" проти продажу контрольного пакета акцій підприємства.

10 травня 2018 року Кабінет міністрів 10 травня затвердив перелік великих державних підприємств, які планується приватизувати у 2018 році. До переліку об'єктів великої приватизації на 2018 рік увійшло 26 підприємств.

18 об’єктів перебувають в управлінні фонду: ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", Акціонерна компанія "Харківобленерго", ПАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", ПрАТ "Херсонська ТЕЦ", ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ", ПАТ "Криворізька теплоцентраль", Державне підприємство "Сєверодонецька теплоелектроцентраль", ПАТ "Азовмаш", ПАТ "Турбоатом", ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", ВАТ "Оріана", Державне підприємство "Завод алюмінієвої фольги", ПрАТ "Президент-Готель".

Уряд також спробує повторно провести приватизацію ПАТ "Центренерго", ПАТ "Одеський припортовий завод", ПАТ "Сумихімпром", як це передбачено прикінцевими та перехідними положеннями закону "Про приватизацію державного і комунального майна".

Ще 3 об’єкти, які планується приватизувати, перебувають в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Це ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", державне підприємство "Завод "Електроважмаш", державне підприємство "Дніпровський електровозобудівний завод".

2 об’єкти перебувають в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства України - ПАТ "Аграрний фонд" та ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Один об’єкт підпорядкований Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. Цей об'єкт приватизується відповідно до закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Державне підприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська").

Один об’єкт підпорядкований Кабінету міністрів України - Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг".

Один об’єкт підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України - ПрАТ "ІНДАР".