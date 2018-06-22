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Італія затримала в Середземному морі 2 кораблі з мігрантами німецької рятувальної місії

22 червня, 2018 - 12:33
Фото EPA

Італія затримала в Середземному морі два рятувальних кораблі мігрантів, які належать німецькій неурядовій організації. Про це повідомляє ВВС, передає "ЄП".

Два кораблі "Lifeline" і "Seesuchs" належать німецькій організації Mission Lifeline, яка займається порятунком мігрантів. За даними НУО, корабель "Lifeline" врятував 226 мігрантів біля узбережжя Лівії у четвер вранці.

Міністр внутрішніх справ Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що корабель повинен "відправитися в Нідерланди", тому що він виходить у море під голландським прапором, і не повинен заходити до Італії.

Після цієї заяви представництво Нідерландів в ЄС повідомило у Twitter, що кораблі не зареєстровані в Нідерландах і не ходять під прапором цієї країни.

Кораблі "Seefuchs" та "Lifeline" не ходять під голландським прапором як судна в рамках Конвенція ООН з морського права. Ці кораблі належать німецьким громадським організаціям і не входять до реєстру суден Нідерландів. Тому Нідерланди не можуть дати інструкції цим кораблям. Італія проінформована з позицією Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

Однак місія "Lifeline" пізніше опублікувала у Twitter документ, який, за їхніми словами, підтверджує, що кораблі плавають під голландським прапором.

У документі портом приписки судна "Lifeline" вказаний Амстердам, однак власник судна зареєстрований в німецькому Дрездені.

Італійський міністр інфраструктури Даніло Тонінеллі пізніше заявив, що корабель порушив закон, взявши на борт мігрантів, коли в ситуацію вже втрутилася лівійська берегова охорона.

Він заявив, що Італія затримає обидва судна, щоб визначити їхній правовий статус, і сказав, що Італія "знову врятує мігрантів".

Нагадаємо, минулого тижня Італія відмовилася приймати 629 мігрантів, включаючи вагітних жінок та багато дітей, які були врятовані в суботу кораблем Aquarius, що належить французькій неурядовій організації і діє спільно з німецьким центром SOS Mediterranee.

У підсумку прем’єр Іспанії Педро Санчес розпорядився прийняти корабель в порту Валенсії, пояснивши своє рішення гуманітарними міркуваннями.

Джерело: Європейська правда

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