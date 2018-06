Італія затримала в Середземному морі 2 кораблі з мігрантами німецької рятувальної місії

Італія затримала в Середземному морі два рятувальних кораблі мігрантів, які належать німецькій неурядовій організації. Про це повідомляє ВВС, передає "ЄП".

Два кораблі "Lifeline" і "Seesuchs" належать німецькій організації Mission Lifeline, яка займається порятунком мігрантів. За даними НУО, корабель "Lifeline" врятував 226 мігрантів біля узбережжя Лівії у четвер вранці.

Міністр внутрішніх справ Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що корабель повинен "відправитися в Нідерланди", тому що він виходить у море під голландським прапором, і не повинен заходити до Італії.

Після цієї заяви представництво Нідерландів в ЄС повідомило у Twitter, що кораблі не зареєстровані в Нідерландах і не ходять під прапором цієї країни.

1) Italy denies vessels from foreign NGOs access to Italian harbours. It now calls on the Netherlands to instruct vessels operating close to Libya under Dutch flag.

— Netherlands at the EU (@NLatEU) June 21, 2018