Італія затримала в Середземному морі 2 кораблі з мігрантами німецької рятувальної місії

Італія затримала в Середземному морі два рятувальних кораблі мігрантів, які належать німецькій неурядовій організації. Про це повідомляє ВВС, передає "ЄП".

Два кораблі "Lifeline" і "Seesuchs" належать німецькій організації Mission Lifeline, яка займається порятунком мігрантів. За даними НУО, корабель "Lifeline" врятував 226 мігрантів біля узбережжя Лівії у четвер вранці.

Міністр внутрішніх справ Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що корабель повинен "відправитися в Нідерланди", тому що він виходить у море під голландським прапором, і не повинен заходити до Італії.

Після цієї заяви представництво Нідерландів в ЄС повідомило у Twitter, що кораблі не зареєстровані в Нідерландах і не ходять під прапором цієї країни.

1) Italy denies vessels from foreign NGOs access to Italian harbours. It now calls on the Netherlands to instruct vessels operating close to Libya under Dutch flag. — Netherlands at the EU (@NLatEU) June 21, 2018

Кораблі "Seefuchs" та "Lifeline" не ходять під голландським прапором як судна в рамках Конвенція ООН з морського права. Ці кораблі належать німецьким громадським організаціям і не входять до реєстру суден Нідерландів. Тому Нідерланди не можуть дати інструкції цим кораблям. Італія проінформована з позицією Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

Однак місія "Lifeline" пізніше опублікувала у Twitter документ, який, за їхніми словами, підтверджує, що кораблі плавають під голландським прапором.

Our ship sails under the Dutch flag which can be proven by this registration confirmation. pic.twitter.com/BHtE1DyjqG — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) June 21, 2018

У документі портом приписки судна "Lifeline" вказаний Амстердам, однак власник судна зареєстрований в німецькому Дрездені.

Італійський міністр інфраструктури Даніло Тонінеллі пізніше заявив, що корабель порушив закон, взявши на борт мігрантів, коли в ситуацію вже втрутилася лівійська берегова охорона.

Він заявив, що Італія затримає обидва судна, щоб визначити їхній правовий статус, і сказав, що Італія "знову врятує мігрантів".

Нагадаємо, минулого тижня Італія відмовилася приймати 629 мігрантів, включаючи вагітних жінок та багато дітей, які були врятовані в суботу кораблем Aquarius, що належить французькій неурядовій організації і діє спільно з німецьким центром SOS Mediterranee.

У підсумку прем’єр Іспанії Педро Санчес розпорядився прийняти корабель в порту Валенсії, пояснивши своє рішення гуманітарними міркуваннями.