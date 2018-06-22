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Ізраїль знизив рівень участі в Раді ООН з прав людини

22 червня, 2018 - 18:40
Фото 112.ua

Ізраїль тимчасово скоротив свою участь у Раді ООН з прав людини через кілька днів після того, як Сполучені Штати заявили про свій вихід з організації в основному через те, що Рада упереджено ставиться до Ізраїлю.

Дипломати в Женеві, виступаючи на умовах анонімності, заявили, що Ізраїль "знизив" свою участь в Раді, щоб вирівняти свою позицію з позицією США, повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Дипломати наголосили, що рішення Ізраїлю не є остаточним і може змінитися. Ізраїль не членом Ради, але він долучається до її роботи, як і більшість інших країн, у ролі спостерігача.

Роландо Гомес, представник Ради, підтвердив, що Ізраїль не брав участі в пленарному засіданні у п'ятницю. Ізраїльські дипломати також не брали участі після обговоренні дискримінації проти жінок у четвер.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю відмовилося від коментарів, наголошує агентство.

Джерело: Європейська правда

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