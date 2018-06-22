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Каталонія розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії

22 червня, 2018 - 19:06
Фото: 112.ua

Регіональний уряд Каталонії заявив, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"Президент Каталонії Кім Торра сказав, що його регіональний уряд не буде запрошувати (представників - ред.) монархії на будь-яку офіційну подію, а також не посилатиме представників свого уряду на жодну королівську подію, оскільки король (Іспанії - ред.) Феліпе VI відмовляється обговорювати можливість виходу багатого північно-східного регіону зі складу Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Торра та інші провідні каталонські політики вимагають від центрального уряду Іспанії поважати декларацію про незалежність Каталонії, представлену сепаратистами в жовтні. Король Іспанії і національний уряд у Мадриді виступили проти неї.

Планується, що 9 липня глава Каталонії зустрінеться з новим прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Джерело: День

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