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Китайська компанія протестувала безпілотні автомобілі на швидкісній дорозі

22 червня, 2018 - 16:29
Фото wikimedia.org

Китайська компанія-розробник штучного інтелекту Baidu провела тестування двох безпілотних автомобілів на одній зі швидкісних автотрас у місті Тяньцзінь в Північному Китаї.

Подібне тестування компанія Baidu провела вперше, повідомляє агентство Сіньхуа.

Старший інженер компанії Ван Сяолун розповів, що тестування було покликане допомогти розробникам зібрати дані про ефективність безпілотних автомобілів в позиціонуванні, розпізнаванні навколишнього середовища і самоконтролі.

Пробний рух авто пройшов по 33-кілометровій ділянці швидкісної траси Таншань-Ланфан, яка буде здана в експлуатацію пізніше в цьому році.

Китайські ЗМІ запевняють, що Baidu стала одним з провідних нових гравців по розробці транспортних засобів з системою автоматичного управління. На початку цього року на виставці споживчої електроніки CES-2018 в американському Лас-Вегасі Baidu заявила про істотної модернізації своєї відкритої для партнерів латформи програмного забезпечення Apollo 2.0, щоб прискорити розвиток безпілотних автомобілів.

Джерело: День

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