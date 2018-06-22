Меркель пообіцяла допомогу Лівану з сирійськими біженцями

Німецька канцлерка Ангела Меркель пообіцяла Лівану підтримку щодо опіки понад мільйоном сирійських біженців у цій близькосхідній країні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Під час візиту до Бейрута у п'ятницю, 22 червня, глава уряду ФРН наголосила, що перед Ліваном стоять "неймовірні завдання", а також зазначила, що для повернення втікачів від війни на батьківщину там мають бути дотримані "умови безпеки", зазначає агенція новин AFP.

"Коли до країни з 4,5-мільйонним населенням прибуває ще понад мільйон біженців, нескладно уявити, наскільки велике це завдання", - цитує канцлерку агентство dpa. Меркель, яка вдома намагається владнати суперечку в урядовій коаліції через міграційну політику, пообіцяла Лівану підтримку реформ.

Також вона вважає можливими інвестиції німецьких компаній у Лівані в галузях енергетики та переробки відходів. Її ліванський колега Саад Харірі натомість виступив за щоякнайшвидше повернення біженців додому "за безпечних передумов".

Минулого року уряд ФРН надав Лівану допомогу в обсязі 380 мільйонів євро, а за переіод з 2012 року - на 1,2 мільярда євро.