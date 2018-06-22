Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Мінрегіон анонсувало звуження ширини смуг на дорогах у містах і селах

22 червня, 2018 - 13:24

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесло зміни в Державні будівельні норми (ДБН) щодо звуження ширини смуг на дорогах у містах і селах з метою підвищення безпеки руху. Про це повідомив заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Так, нові норми стосуються проектування нових і реконструкції існуючих вулиць і доріг та містяться в новому ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів".

"Сьогодні в Україні ширина однієї смуги становить 3,5-3,75 метрів залежно від призначення доріг. Але європейська практика показала, що дороги з меншою шириною смуг руху (3-3,25 метрів) підсвідомо спонукають водіїв їхати обережніше і з меншою швидкістю. Тому кількість аварій у них набагато менше. Замість таких широких смуг можна буде облаштувати велодоріжки, окремі смуги для громадського транспорту або додаткові для авто", - написав заступник міністра.

За його словами, метою таких норм є підвищення безпеки дорожнього руху, збільшення пропускної здатності вулиць і зменшення заторів, а також розвиток велосипедного руху та громадського транспорту за рахунок облаштування окремих смуг для них.

Оновлені Державні будівельні норми вже опубліковано, документ набуде чинності 1 вересня 2018 року.

Згідно з документом, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення у великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху у великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах усіх населених пунктів - 2,75 м.

Джерело: День

Більше новин

Китайська компанія протестувала безпілотні автомобілі на швидкісній дорозі
Заміну ескалаторів на київському залізничному вокзалі відтерміновують
Wizz Air змінює правила провозу ручної поклажі
АМКУ оштрафував 16 постачальників автогазу за порушення конкурентного законодавства
Омелян: В Україні будуть створені 2 нові авіакомпанії
Urban Air Mobility: В Німеччині тестуватимуть аеротаксі на базі Audi

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 