Мінрегіон анонсувало звуження ширини смуг на дорогах у містах і селах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесло зміни в Державні будівельні норми (ДБН) щодо звуження ширини смуг на дорогах у містах і селах з метою підвищення безпеки руху. Про це повідомив заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Так, нові норми стосуються проектування нових і реконструкції існуючих вулиць і доріг та містяться в новому ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів".

"Сьогодні в Україні ширина однієї смуги становить 3,5-3,75 метрів залежно від призначення доріг. Але європейська практика показала, що дороги з меншою шириною смуг руху (3-3,25 метрів) підсвідомо спонукають водіїв їхати обережніше і з меншою швидкістю. Тому кількість аварій у них набагато менше. Замість таких широких смуг можна буде облаштувати велодоріжки, окремі смуги для громадського транспорту або додаткові для авто", - написав заступник міністра.

За його словами, метою таких норм є підвищення безпеки дорожнього руху, збільшення пропускної здатності вулиць і зменшення заторів, а також розвиток велосипедного руху та громадського транспорту за рахунок облаштування окремих смуг для них.

Оновлені Державні будівельні норми вже опубліковано, документ набуде чинності 1 вересня 2018 року.

Згідно з документом, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення у великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху у великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах усіх населених пунктів - 2,75 м.